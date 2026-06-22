Marchas HOY 22 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 22 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan cuatro concentraciones, una cita agendada y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentración

Cuauhtémoc

12:00 horas. Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Se reunirán en la Unidad de Administración y Finanzas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para revisar descuentos aplicados y posible reintegro a maestras y maestros por su participación en movilizaciones.

Otras movilizaciones

Cuauhtémoc

08:00 horas. Familiares de víctima de feminicidio. Se concentrarán en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2017 en la alcaldía Tlalpan.

08:30 horas. Amigos y familiares de presunto responsable de feminicidio. Se concentrarán en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales para exigir la libertad del imputado y el esclarecimiento del caso.

Coyoacán

18:00 horas. Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina. Se reunirán en el restaurante Mafalda, avenida Miguel Hidalgo número 10, colonia San Lucas, para una reunión organizativa.

Álvaro Obregón

10:00 horas. Jubilados y pensionados de Comisión Federal de Electricidad y Petróleos de México. Se concentrarán en el Poder Judicial de la Federación para exigir la resolución de juicios de amparo relacionados con la modificación del artículo 127 constitucional en materia de límites a jubilaciones y pensiones.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 22 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ