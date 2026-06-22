Marchas HOY 22 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

MarchasFoto: AP.

Destacado

No te quedes atrapado en el tráfico de la CDMX. Consulta las marchas y eventos de hoy, 22 de junio de 2026, y ajusta tus rutas. Más detalles en el enlace.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+