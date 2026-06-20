Mega Marcha de Transportistas 24 de Junio 2026: ¿A Qué Hora y Dónde Serán Bloqueos Nacionales?

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) ha confirmado que realizarán este 24 de junio 2026 una mega marcha, lo que se prevé que genere afectaciones. En N+ te decimos a qué hora y dónde habrá los bloqueos.

La organización de transportistas señaló que estas movilizaciones buscan exigir mayor seguridad en carreteras, cancelación de pagos de permisos y tarifas oficiales.

¿A qué hora es el bloqueo de transportistas el 24 de junio de 2026?

La mega marcha de transportistas ha sido anunciada como manifestación pacífica que iniciará a las 07:00 horas.

A través de un comunicado afirmaron que, "de no encontrar una solución que realmente pueda resolver nuestras necesidades por parte de las autoridades involucradas, iniciaremos una movilización en marcha lenta".

¿Dónde hay mega marcha de transportistas?

La AMOTAC informó que esta movilización será una marcha lenta hacia el Zócalo de la Ciudad de México con los camiones.

De acuerdo con la organización, habrá participación en los 32 estados de la República e iniciarán una marcha lenta hacia la capital del país.

Algunas de las carreteras que bloquearían son:

México-Puebla

México-Pachuca

México-Querétaro

México-Veracruz

En el mensaje público, la organización pidió disculpas por las molestias y el tráfico que se ocasione en las carreteras del país, pues la falta de resultados nos orilla a tomar estas acciones para llamar su atención".