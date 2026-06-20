Mega Marcha de Transportistas 24 de Junio 2026: ¿A Qué Hora y Dónde Serán Bloqueos Nacionales?

La organización de transportistas AMOTAC informó que esta movilización será una marcha lenta; conoce dónde serán los bloqueos.

Mega bloqueo de transportistas 24 de junio 2026.Foto: Cuartoscuro | Archivo
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