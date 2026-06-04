Transportistas AMOTAC Anuncian Paro Nacional: ¿Cuándo y Qué Carreteras Bloquearán?

Los transportistas amagan con un nuevo bloqueo en carreteras del país, lo que se prevé generará caos en la red de carreteras

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¡Atención! AMOTAC anuncia paro nacional el 24 de junio. Transportistas exigen seguridad en carreteras clave como México-Querétaro y México-Puebla. Infórmate sobre el impacto y las demandas.

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