Transportistas AMOTAC Anuncian Paro Nacional: ¿Cuándo y Qué Carreteras Bloquearán?

Los transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) alista un mega paro nacional en los próximos días, en demanda de mayor seguridad en las carreteras del país. En N+ te informamos el día y la hora que se prevé inicie el paro nacional de los transportistas.

La AMOTAC convoca bajo el lema: "Por todo el transporte mexicano"

Transportistas desaparecidos

De acuerdo con la convocatoria de la AMOTAC, los transportistas siguen enfrentando una serie de hechos violentos en las carreteras del país como asaltos y desaparición de compañeros. Mientras que la Asociación Nacional de Transportistas, A.C. (ANTAC), señala que durante los primeros meses de 2026, han registrado la desaparición de hasta 22 conductores.

¿Cuále son las carreteras más inseguras?

México–Querétaro (Autopista 57). Es la ruta con más casos reportados de robo al autotransporte de carga. Córdoba–Puebla (Autopista 150D). Insegura en la zona de Puebla-Orizaba por la cantidad de robos. Carretera Federal 57, es una de las principales visuales, que conecta la Ciudad de México con Piedras Negras, Coahuila, es el principal corredor logístico del país y una de las rutas donde los transportistas reportan mayores problemas de inseguridad Querétaro – San Luis Potosí San Luis Potosí – Matehuala Matehuala – Saltillo

Transportistas de AMOTAC convocan a paro nacional: ¿Cuándo?

La convocatoria de la AMOTAC señala que el paro nacional se realizará en los próximos días, la cual iniciará a las 7:00 horas en distintas carreteras y autopistas federales del país, para iniciar una caravana a las 10:00 horas.

El paro está programado para el miércoles 24 de junio.

¿Qué piden los transportistas?

Los conductores de camiones de carga ecigen mayor seguridad en las carreteras, parar las extorsiones y abusos.

¿Qué carreteras bloquearía la AMOTAC?

México-Puebla

México-Pachuca

México-Querétaro

México-Veracruz