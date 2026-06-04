Alejandro Marcovich Cumple Años en Coma: Su Hija le Manda Un Conmovedor Mensaje

El guitarrista Alejandro Marcovich llegó a los 66 años mientras permanece hospitalizado; su hija Béla compartió un mensaje lleno de amor

alejandro-marcovich-cumple-anos-coma-hija-mensaje-caifanesFotos: Instagram Béla Marcovich / Cuartoscuro

Destacado

Alejandro Marcovich cumple 66 años en coma. Su hija Béla comparte un conmovedor mensaje: 'Te esperamos para partir tu pastel'.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+