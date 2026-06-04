Alejandro Marcovich Cumple Años en Coma: Su Hija le Manda Un Conmovedor Mensaje

El cumpleaños número 66 de Alejandro Marcovich, uno de los guitarristas más importantes del rock en español y exintegrante de Caifanes, llegó en un momento complicado para su familia y seguidores, pues el músico continúa hospitalizado y en estado de coma.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre por su estado de salud, su hija Béla Marcovich decidió celebrar la vida de su padre con un emotivo mensaje que conmovió a los fans del músico.

¿Cuál fue el mensaje de Béla Marcovich?

A través de sus redes sociales, Béla Marcovich compartió una serie de fotografías familiares junto al guitarrista y aprovechó la fecha especial para enviarle unas palabras llenas de cariño y esperanza.

“Feliz cumpleaños papá, aquí te estamos esperando para partir tu pastel y celebrar la vida juntos. Te amamos y te extrañamos mucho”, escribió la hija del músico.

¿Cómo sigue Alejandro Marcovich?

De acuerdo con la información compartida por su familia, Alejandro Marcovich continúa hospitalizado, bajo vigilancia médica y con pronóstico reservado.

El músico permanece en coma luego de sufrir un derrame cerebral el pasado 19 de mayo de 2026, situación que obligó a cancelar sus compromisos profesionales mientras recibe atención especializada.

Hasta ahora, sus familiares han mantenido discreción sobre la evolución médica del guitarrista, aunque han agradecido constantemente las muestras de cariño y apoyo enviadas por amigos, colegas y fanáticos.

¿Quién es Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes?

Alejandro Marcovich nació el 3 de junio de 1960 en Buenos Aires, Argentina, aunque desarrolló gran parte de su carrera musical en México.

Su nombre quedó marcado en la historia del rock mexicano tras integrarse a Caifanes a finales de los años 80. Su estilo en la guitarra se convirtió en parte fundamental del sonido de discos como El Silencio y El Nervio del Volcán.

Además de su trabajo con la banda liderada por Saúl Hernández, Marcovich ha desarrollado una trayectoria como compositor, productor y músico solista.