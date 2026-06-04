Liga MX: ¿Efraín Juárez Deja de Ser Entrenador de los Pumas de la UNAM?

Liga MX: ¿Efraín Juárez Deja de Ser Entrenador de los Pumas de la UNAM?

Efraín Juárez durante la Clausura 2026 en el Estadio Olímpico UniversitarioEfraín Juárez durante la Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, donde fueron vencidos 2-1 por parte del Cruz Azul. Foto: Cuartoscuro

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Efraín Juárez, quien llevó a Pumas a la final de Liga MX 2026, podría dejar su cargo. ¿Qué significa esto para el futuro del club? Entérate de más.

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Oficial: Efraín Juárez Deja de Ser Entrenador de Pumas Luego de Subcampeonato de Liga MX 2026