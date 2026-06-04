Liga MX: ¿Efraín Juárez Deja de Ser Entrenador de los Pumas de la UNAM?

A 11 días de que los Pumas perdieron el campeonato del Clausura 2026 de la Liga MX frente a Cruz Azul, ha trascendido que Efraín Juárez dejará de ser el director técnico del Club Universidad Nacional. A continuación los detalles en torno a los motivos de su salida.

De acuerdo con iformación de TUDN, la salida de Efraín Juárez de Universidad Nacional es "muy, muy, muy probable".

Aunque el equipo de la UNAM no ha hecho oficial la salida de Juárez, medios deportivos señalan que la ruptura del técnico y la directiva se debió a serias diferencias, principalmente por el tema de los refuerzos.

Incluso se menciona que la relación ya era tensa desde antes, en buena medida por la manera en que solía comportarse el estratega en sus festejos o incluso en las conferencias frente a los medios de comunicación.

También hay versiones de que la postura tan defensiva en la final de ida ante Cruz Azul no fue del agrado de la directiva, lo que generó fricciones a la hora de abordar el tema.

Hay que señalar que la versión de la salida de Efraín Juárez se ha acrecentado con el paso de los días, pese a que su representante negó los rumores.

David Baldwin, agente de Efraín Juárez, señaló a través de sus redes sociales que el timonel seguiría al frente del cuadro universitario: "Solo para aclarar, Efrain Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efrain ha hecho un trabajo increíble con los Pumas".

Si se va de los Pumas, Efraín Juárez dejará una marca de 60 partidos dirigidos: 24 triunfos, 19 empates y 17 derrotas en todos los torneos, Liga MX, Leagues Cup y Concachampions.

El exfutbolista mexicano fungía como entrenador de los Pumas de la UNAM desde marzo de 2025.

En el reciente torneo, llevó a la escuadra hasta la final, que disputó el 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, donde la Máquina se impuso con un marcador global 2-1.

El conjunto universitario había logrado su clasificación tras eliminar al América y había llegado además como líder de la fase regular, pero quedó como subcampeón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Francisco Javier González Dice Que FMF Buscará Nuevos Castigos para Gestos como el de Efraín Juárez

Así fue su llegada como DT de Pumas

En marzo del año pasado, luego de haber firmado contrato para ser el nuevo Director Técnico de Pumas, Efraín Juárez dijo en un mensaje ante los jugadores del club que estaba todo para ganar.

“Los que se queden vamos con todo eh. Al cien, al cien porque está todo por ganar. Para ser campeón tienes que cagar sangre”, expresó.

El primer partido que enfrentó Efraín Juárez como DT de Pumas fue contra Alajuelense, un equipo de Costa Rica que llegaba en ese entonces como favorito para el partido de octavos de final de la Concachampions 2025.

Con información de N+