Motociclista Hiere a 3 en Bloqueo de Personas con Discapacidad Visual en Balderas

Al cumplirse 48 horas de bloqueo en Balderas, un motociclista trató de pasar a la fuerza y como resultado tres personas resultaron heridas, revelan identidad

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Comerciantes Ciegos y Débiles Visiales Mantienen Bloqueo en Balderas, CDMX

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Los comerciantes con discapacidad visual exigen ser reinstalados, luego de que las autoridades capitalinas los retiraran hace dos semanas de las instalaciones del Metro de la CDMX

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