Motociclista Hiere a 3 en Bloqueo de Personas con Discapacidad Visual en Balderas

Por segundo día consecutivo, personas con discapacidad visual bloquean el cruce de la avenida Chapultepec y Balderas, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX).
Motociclista pasa bloqueo a la fuerza y lesiona a tres personas
Un motociclista trató de pasar a la fuerza este bloqueo de débiles visuales y como resultado tres personas resultaron heridas.
Los lesionados son dos manifestantes con debilidad visual y un acompañante de ellos.
El causante de estas lesiones fue detenido y se reveló su identidad, se trata de Juan Carlos Gutiérrez Ramírez.
Este jueves 4 de junio de 2026, el cierre se ha extendido a la avenida Doctor Río de la Loza.
¿Qué exigen los comerciantes con discapacidad visual?
Los comerciantes con discapacidad visual exigen ser reinstalados, luego de que las autoridades capitalinas los retiraran hace dos semanas de las instalaciones del Metro de la CDMX.
Los manifestantes aseguran que ganan en promedio 4 mil pesos mensuales en el Metro CDMX y piden recuperar ese espacio al estar desesperados.
¿Cuántas personas mantienen los bloqueos?
Son alrededor de 100 personas y aseguran que no se van a retirar, hasta que las autoridades les den una solución.
¿Cuántas horas cumple el bloqueo en Balderas?
El cierre, que comenzó el miércoles 3 de junio, cumple más de 24 horas consecutivas y se ha extendido por la falta de acuerdos con las autoridades de la Ciudad de México, afectando los cruces con la Avenida Arcos de Belén, Avenida Chapultepec y Río de la Loza.
¿Qué piden exactamente?
Piden recuperar cerca de 180 puntos de venta asignados a personas con discapacidad visual dentro del Metro.
Diálogo con el Gobierno de la CDMX
Demandan una mesa de trabajo con funcionarios de alto nivel para garantizar Alternativas estables de empleo.
Rechazan el retiro de sus estructuras comerciales, argumentando que es su único sustento económico.
Alternativas viales recomendadas
Los reportes de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL CDMX), sugieren usar las siguientes rutas alternas para evitar la zona:
HVI