EUA Implementa Medidas tras Detección del Primer Caso de Gusano Barrenador

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos implementó un plan de respuesta de la mano con las autoridades de Texas ante la detección del primer caso de gusano barrenador en décadas.

Esto luego de que la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo llegara al sur de Texas por primera vez en décadas, lo que ha puesto bajo amenaza a la industria ganadera estadounidense.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, indicó que el caso se detectó en un ternero de 3 semanas de edad en LaPryor, Texas, a unos 80 kilómetros de la frontera con México.

Es el primer caso confirmado en Texas desde 1966.

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo había sido declarada erradicada en 1970.

Plan de respuesta ante caso de gusano barrenador

El plan del gobierno estadounidense se basa en tres pilares:

Zona de control de movimiento de 20 kilómetros

Liberaciones de moscas estériles en curso (4 millones/semana terrestres + 4 millones/semana aéreas)

Refuerzo en trampas fronterizas y vigilancia de vida silvestre

"Estamos bien preparados y ahora estamos implementando completamente esta respuesta junto con las autoridades de Texas en este momento", escribió Rollins vía la red social X.

Dicho plan se acordó en una llamada nacional encabezada por la secretaria de Agricultura con casi mil participantes sobre la primera detección en Estados Unidos de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo.

"La Administración Trump ha estado preparándose desde el 21 de enero de 2025, fortaleciendo las protecciones fronterizas, impulsando el confinamiento en México y actualizando nuestro Plan de Respuesta para la NWS". añadió la funcionaria.

I just held a national call with almost a thousand participants on the first U.S. detection of New World Screwworm in a three-week-old calf in La Pryor, Texas — where I’ll be heading next week.



We are well prepared and are implementing our full Response Playbook with Texas… pic.twitter.com/cNIXHYM23j — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) June 4, 2026

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