EUA Implementa Medidas tras Detección del Primer Caso de Gusano Barrenador

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo llegó al sur de Texas por primera vez en décadas, amenazando a la industria ganadera estadounidense

Una mujer llevan su ganado a pastar en zona rural. Foto: CuartoscuroUna mujer llevan su ganado a pastar en zona rural. Foto: Cuartoscuro
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