Activan Alerta Naranja y Amarilla por Fuertes Lluvias en CDMX Hoy: Alcaldías Más Afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó hoy, 4 de junio de 2026, las alertas Naranja y Amarilla por fuertes lluvias acompañadas de posible caída de granizo en la Ciudad de México (CDMX). En N+ te decimos cuáles son las alcaldías más afectadas.

Las autoridades pidieron a la gente tomar precauciones ante los riesgos asociados a las precipitaciones previstas para las próximas horas.

Alcaldías más afectadas por las fuertes lluvias

La Alerta Naranja fue emitida para 11 alcaldías, que serán las más afectadas, debido a que se esperan acumulaciones de lluvia de entre 30 y 49 milímetros. Las demarcaciones incluidas son las siguientes:

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Coyoacán.

Cuajimalpa.

Gustavo A. Madero.

Iztapalapa.

La Magdalena Contreras.

Miguel Hidalgo.

Tláhuac.

Tlalpan.

Xochimilco.

Protección Civil señaló que estas lluvias podrían ocasionar inundaciones, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de granizo en distintos puntos de la capital.

Alcaldías con Alerta Amarilla

Por otra parte, la dependencia activó la Alerta Amarilla para cinco alcaldías donde se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros durante la tarde y la noche.

Las alcaldías consideradas en esta categoría son:

Benito Juárez.

Cuauhtémoc.

Iztacalco.

Milpa Alta.

Venustiano Carranza.

Aunque el nivel de riesgo es menor, las autoridades advirtieron que también podrían registrarse encharcamientos, corrientes de agua, caída de ramas, árboles y estructuras ligeras como lonas.

FBPT