Activan Alerta Naranja y Amarilla por Fuertes Lluvias en CDMX Hoy: Alcaldías Más Afectadas

Este jueves, la CDMX está bajo alerta por lluvias intensas; te decimos cuáles son las alcaldías más afectadas, según la SGIRPC

Fuertes lluviasFuertes lluvias dejaron inundaciones en inmediaciones del AICM. Foto: N+
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