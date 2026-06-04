Pronóstico de Lluvia en CDMX Hoy: ¿A Qué Hora se Esperan Más Fuertes?

La Ciudad de México (CDMX) mantendrá condiciones de cielo nublado y pronóstico de lluvias, en N+ te indicamos a qué hora se esperan más fuertes.

De acuerdo con el boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora (km/h).

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¿A qué hora lloverá más fuerte en la CDMX?

Las autoridades capitalinas informaron que las lluvias más intensas se prevén a partir de las 18:00 horas de este jueves 4 de junio y podrían extenderse durante la noche e incluso las primeras horas de la madrugada del 5 de junio.

El pronóstico de tiempo severo contempla afectaciones entre las 16:00 horas y las 03:00 horas del día siguiente, periodo en el que existe mayor probabilidad de tormentas fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

Durante la mañana ya se registraban lluvias y chubascos aislados en algunas alcaldías del sur y poniente de la ciudad, condiciones que podrían intensificarse conforme avance la tarde.

Durante las primeras horas del día se registró una temperatura cercana a los 15 grados Celsius. Sin embargo, después del mediodía se espera un ambiente templado a cálido, aunque persistirá la nubosidad en gran parte de la ciudad.

Además de las lluvias, se prevén vientos del norte de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en algunas zonas.

FBPT