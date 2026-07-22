Marchas

Marcha en la UNAM tras Mensaje del Rector: ¿Cuándo Es la Protesta por Revisión de Resultados?

Aspirantes marcharán por irregularidades en el examen de ingreso; te contamos cuándo es la protesta luego de los resultados de admisión

Estudiantes UNAMEstudiantes de la UNAM se reunieron afuera de Rectoría. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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