Marcha en la UNAM tras Mensaje del Rector: ¿Cuándo Es la Protesta por Revisión de Resultados?

Luego del mensaje del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras la publicación de los resultados del examen de Licenciatura 2026, aspirantes y colectivos anunciaron una marcha, en N+ te compartimos cuándo es.

Buscan exigir transparencia en el proceso de admisión y en caso de no tener solución, solicitar el regreso de los exámenes presenciales.

La movilización se llevará a cabo en Ciudad Universitaria y se reunirán estudiantes, aspirantes, padres de familia y ciudadanos que cuestionan el actual modelo de evaluación aplicado en el examen de ingreso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UNAM Anuncia Comisión Técnica para Revisar Resultados de su Concurso de Selección

¿Cuándo será la marcha en la UNAM?

La protesta está convocada para el lunes 27 de julio a las 11:00 horas. Los organizadores informaron que habrá dos puntos de reunión:

Exterior de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro.

Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación Ciudad Universitaria del Metrobús.

Ambos contingentes avanzarán de manera simultánea hasta encontrarse en el cruce de Avenida Universidad y Copilco para ingresar a Ciudad Universitaria y concluir con un mitin frente a la Biblioteca Central de la UNAM.

Los convocantes aseguran que el proceso de admisión 2026 debe revisarse debido a presuntas irregularidades detectadas tras la publicación de los resultados.

Entre los señalamientos plantean el incremento de los puntajes de ingreso en diversas carreras y la circulación de publicaciones en redes sociales donde algunos usuarios afirman que existieron prácticas indebidas durante el examen en línea, incluido el supuesto uso de inteligencia artificial para obtener mejores calificaciones.

Con el lema "Que se evalúe el conocimiento, no la astucia para hacer trampa", los participantes buscan que la Universidad fortalezca los mecanismos de supervisión en futuros procesos de selección.

Además, indicaron que, si no existen cambios para el actual proceso, solicitarán que el próximo concurso de ingreso adopte nuevamente el esquema presencial.

¿Qué dijo el rector de la UNAM sobre el proceso de admisión?

El pasado martes 21 de julio de 2026, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, informó que la universidad elaborará un informe para revisar los resultados del examen de ingreso a licenciatura 2026, publicados la semana pasada, tras detectarse irregularidades en el proceso.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que el objetivo del reporte es reunir información detallada sobre el desarrollo del proceso de selección y los resultados obtenidos por los aspirantes que presentaron el examen en línea.

La UNAM informó que en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 se registraron 191 mil 306 aspirantes, de los cuales 158 mil 712 presentaron el examen.

Asimismo, señaló que alrededor del 2% de los procesos de ingreso fueron cancelados por conductas contrarias a la convocatoria y a la legislación universitaria, lo que representa aproximadamente 3 mil 100 casos.

La institución ha sostenido que aplica mecanismos para detectar irregularidades durante el proceso de selección.

FBPT