Así Usan Montadeudas Datos del Teléfono, Contactos y Fotos para Presionar a sus Víctimas

Autoridades han desmantelado call centers, pero nuevas plataformas continúan operando bajo esquemas de cobranza abusiva

Montadeudas usan datos personales para extorsionarFoto: Archivo | Cuartoscuro

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Un extrabajador reveló cómo los montadeudas utilizan información personal para intimidar a quienes solicitan créditos rápidos

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