Robos en Segundos: Crecen 25% los Delitos Cometidos en Motos en CDMX y Edomex

El robo a transeúnte con violencia, los homicidios con arma de fuego y el narcomenudeo concentran la mayor incidencia

Delitos en motocicleta aumentan 25% en la zona metropolitanaDelitos en motocicleta aumentan 25% en la zona metropolitana. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Entre enero y mayo de 2026, 1,272 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por utilizar una motocicleta para cometer delitos

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