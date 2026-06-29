Robos en Segundos: Crecen 25% los Delitos Cometidos en Motos en CDMX y Edomex

En la Zona Metropolitana del Valle de México, que comprende la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México, los delitos cometidos con el uso de motocicletas registraron un aumento de 25% durante los primeros cinco meses de 2026, de acuerdo con datos de las Fiscalías de ambas entidades. Entre los ilícitos con mayor incidencia destacan el robo a transeúnte con violencia, los homicidios con arma de fuego, el robo de vehículos y el narcomenudeo, una tendencia que especialistas atribuyen, en parte, a la falta de regulación y control sobre estos vehículos.

Las cifras muestran un crecimiento constante del problema. Entre enero y mayo de 2026, al menos 1,272 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por utilizar una motocicleta para cometer algún delito. En el mismo periodo de 2025 la cifra fue de 954, lo que representa un incremento de 25%, reflejando una mayor presencia de este medio de transporte en actividades delictivas.

Robos en segundos: las motocicletas permiten a los delincuentes actuar y escapar rápidamente

Uno de los delitos más frecuentes es el robo a transeúnte con violencia, que acumuló 117 personas detenidas entre enero y mayo de este año. También destaca el homicidio doloso con arma de fuego, considerado un delito de alto impacto, con 17 detenidos en el mismo periodo.

Además, las autoridades reportaron 22 detenciones por narcomenudeo, 16 por robo a negocio con violencia y 12 por lesiones dolosas con arma de fuego, todos relacionados con el uso de motocicletas.

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Carmen, una de las víctimas de esta modalidad de robo, relató cómo fue asaltada mientras esperaba el cambio de luz en un semáforo.

"Yo iba circulando sobre el Eje 1 Norte, y a la altura de Aztecas, se acercaron dos tipos en motoneta, me quitaron mi celular y mi bolsa; el robo se dio prácticamente en lo que duró el semáforo en rojo", declaró Carmen..

Su testimonio refleja la rapidez con la que actúan los delincuentes, quienes aprovechan el tamaño y movilidad de las motocicletas para acercarse a las víctimas y escapar antes de que puedan recibir ayuda.

Especialistas advierten que la falta de regulación favorece el uso de motocicletas en actividades delictivas

El abogado penalista y especialista en delincuencia urbana, Rafael Satara, explicó que las características de las motocicletas facilitan tanto la comisión de delitos como la huida de los responsables.

La facilidad y el tamaño de la motocicleta es lo que llega a facilitar a estos sujetos el poder evadirse de la acción de la justicia. También se llegan a producir ilícitos relacionados con la delincuencia organizada, con el robo de motocicletas, con el robo de vehículos, con la asociación delictuosa, con el crimen organizado, la delincuencia organizada, el tema relativo al narcotráfico y demás.

El especialista también señaló que muchas de las motocicletas utilizadas para cometer delitos presentan irregularidades, lo que dificulta su identificación y seguimiento por parte de las autoridades.

Generalmente estas motocicletas ni siquiera tienen placas, y cuando tienen placas, resulta que son vehículos relacionados con hechos criminales, con la delincuencia organizada o inclusive que son robados. Han subido todos los delitos dolosos, a partir de unos años para acá.

El incremento de 25% en los delitos cometidos con motocicletas ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de registro, identificación y supervisión de motocicletas en la Ciudad de México y el Estado de México, con el objetivo de reducir su utilización en actividades delictivas y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.