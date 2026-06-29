Retornan a México Cuatro Adolescentes Queretanas tras Terremotos en Venezuela

Las adolescentes de 16 años permanecían en el aeropuerto de Caracas debido a la crisis provocada por un sismo; ya viajan de regreso a México.

Rescatan a Cuatro Menores Queretanas en VenezuelaFoto: N+

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Gobierno de Querétaro rescata a cuatro menores atrapadas en Caracas tras un sismo. Conoce la rápida respuesta que permitió su regreso seguro a casa.

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