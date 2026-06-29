Retornan a México Cuatro Adolescentes Queretanas tras Terremotos en Venezuela

Luego de los dos terremotos que se registraron en Venezuela, cuatro adolescentes queretanas, de 16 años de edad, fueron repatriadas a México tras quedar varadas en el aeropuerto de Caracas, donde sufrieron una crisis por los fuertes sismos.

Esto ocurrió luego de la intervención de la Secretaría de gobierno el Estadio, así como del área estatal de Relaciones Internacionales.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que las jóvenes lograron abordar un vuelo con escala en Panamá y se espera que arriben a territorio queretano durante la noche de este lunes.

¿Qué acciones realizó el Gobierno del Estado para auxiliarlas?

El mandatario estatal explicó que, tras conocer la situación, personal de la Secretaría de Gobierno y del área de Relaciones Internacionales, encabezada por Érika González, inició la búsqueda de las jóvenes, estableció contacto con ellas y realizó las gestiones necesarias para facilitar su salida de Venezuela.

"Empezó a revisar si había personas queretanas en Venezuela. Y había cuatro niñas que estaban de vacaciones allá, de 16 años, y buscaban apoyo por parte de nosotros. Se les ha dado el apoyo; no podían salir del aeropuerto de Caracas", señaló Kuri González.

El gobernador destacó la capacidad de respuesta de su administración ante contingencias internacionales que involucran a ciudadanos queretanos, al recordar que anteriormente también se brindó apoyo durante conflictos como la guerra en Ucrania y la crisis en Medio Oriente.

"Cada vez que pasa algo en algún lugar tengo un gran gabinete y un gran equipo de trabajo que luego luego se ponen al tiro para buscarlos, y creo de verdad que son gente muy profesional", afirmó.

Finalmente, Mauricio Kuri informó que, de acuerdo con los reportes de Relaciones Internacionales, la familia venezolana con la que se hospedaban las menores sufrió pérdidas materiales importantes, incluido el departamento donde vivían. No obstante, subrayó que las cuatro adolescentes se encuentran a salvo y que este martes estarán de regreso en Querétaro.

"Me platica Érika que una de las personas a donde llegaron la familia sí perdieron el departamento donde vivían, pero el día de mañana estarán ya aquí en Querétaro las cuatro queretanas", concluyó.