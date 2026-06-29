Hombre Muere Tras Ser Alcanzado por un Rayo en la Cascada de Basaseachi, Chihuahua

Un hombre murió y su esposa resultó lesionada luego de ser alcanzados por un rayo mientras disfrutaban de un paseo en el mirador de la Cascada de Basaseachi, en Chihuahua.

La pareja se encontraba de visita en la zona turísticaFoto: N+

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Un hombre muere tras ser alcanzado por un rayo mientras disfrutaba del mirador. Su esposa resultó herida. Conoce más sobre este impactante suceso.

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Hombre Muere Alcanzado por un Rayo en la Cascada de Basaseachi