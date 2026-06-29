Hombre Muere Tras Ser Alcanzado por un Rayo en la Cascada de Basaseachi, Chihuahua

La tarde del pasado domingo 28 de junio se reportó la muerte de un hombre por electrocución, luego de ser alcanzado por un rayo en el mirador de la Cascada de Basaseachi, en el municipio de Ocampo, Chihuahua.

De acuerdo con información oficial emitida por la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, una familia que se encontraba de vacaciones en el lugar fue alcanzada por la descarga eléctrica.

Como resultado, un hombre de 27 años, identificado como Héctor Manuel M. D., perdió la vida, mientras que su esposa, Paulina P. G., de 29 años, resultó lesionada y fue trasladada a una clínica de la localidad para recibir atención médica.

El Cuerpo Fue Trasladado al Servicio Médico Forense

Autoridades acudieron al lugar y se entrevistaron con el hermano del fallecido, quien indicó que mientras disfrutaban del sitio comenzaron a observar una gran cantidad de nubes y actividad eléctrica en la zona.

De acuerdo con su testimonio, la familia decidió salir del divisadero debido a las condiciones climáticas; sin embargo, en ese momento el hombre se encontraba utilizando su teléfono cuando ocurrió la descarga eléctrica que lo dejó sin vida en el lugar.