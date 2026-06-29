Se Registra Incendio en Recicladora de Ciudad Juárez

La mañana de este lunes 29 un fuerte incendio consumió un negocio dedicado al reciclaje de plástico y cartón en Ciudad Juárez, generando una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y provocando la movilización de cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno.

El siniestro ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la carretera a Casas Grandes y calle Segunda, en la zona conocida como Los Kilómetros.

Debido a la magnitud del fuego, fue necesaria la intervención de máquinas del Departamento de Bomberos, cisternas, pipas particulares, elementos de la Policía Municipal, agentes de Seguridad Vial y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes implementaron el Plan DN-III.

El comandante de Bomberos, Jorge Ignacio Puentes Hernández, informó que el lugar almacenaba una gran cantidad de material altamente combustible sin contar aparentemente con las condiciones necesarias para operar de manera segura.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gran Movilización de Servicios de Emergencia por Incendio en Recicladora, Chihuahua

“Es una recicladora donde tienen mucho material combustible acumulado sin ninguna revisión profesional… los empleados deben de tener el conocimiento del comportamiento del fuego”, explicó.

Además, señaló que aunque el negocio contaba con cisterna y algunas mangueras, el volumen del material inflamable hacía imposible controlar el incendio de manera inmediata.

Bomberos trabajaron para controlar el fuego; no se reportaron personas lesionadas

Las autoridades indicaron que uno de los principales objetivos fue evitar que las llamas alcanzaran otras áreas cercanas debido a la intensa radiación generada por el incendio.

“Esta es la propagación del fuego, afortunadamente el viento va a favor de nosotros y del material que todavía no se quema… no tenemos poder humano para apagarlo de inmediato”, explicó el comandante.

Jorge Ignacio Puentes agregó que los trabajos se enfocaron inicialmente en enfriar la zona para contener el avance del fuego y posteriormente iniciar la extinción total del siniestro.

Asimismo, confirmó que hasta el momento no se reportaban personas lesionadas.

“No tenemos personas lesionadas y no queremos tener ni personas ni bomberos lesionados”, declaró.

Se Desconoce el Origen del Incendio

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes determinen lo ocurrido una vez que el fuego sea controlado.

Como parte de las medidas preventivas, autoridades cerraron un carril en ambos sentidos de la carretera a Casas Grandes para facilitar el paso de unidades de emergencia.

Además, la Dirección de Protección Civil recomendó a habitantes de colonias cercanas evitar el uso de aparatos de aire evaporativo para reducir riesgos de intoxicación por inhalación de humo.