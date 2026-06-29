Se Registra Incendio en Recicladora de Ciudad Juárez

Se registra un incendio en una recicladora ubicada en el kilómetro 26 de la carretera a Casas Grandes, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Bomberos trabajan para controlar el incendioFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Incendio en recicladora de Ciudad Juárez genera columna de humo visible desde lejos. Bomberos trabajan sin descanso para controlar el fuego. ¿Qué lo causó? Aún es un misterio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Se Registra Incendio en Recicladora de Ciudad Juárez