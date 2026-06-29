Motociclista Muere Tras Perder el Control en la Carretera Ciudad Juárez-Chihuahua

La noche del domingo 28 de junio, un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente vial mientras circulaba a bordo de su motocicleta sobre la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor, identificado como Tomás D. M., de 32 años de edad, circulaba por dicha vialidad cuando, al llegar al kilómetro 332, perdió el control de la unidad y terminó volcado sobre el camellón central.

El Hombre fue Trasladado a un Hospital

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras acudieron al lugar luego de recibir un reporte al número de emergencias 911 realizado por conductores que transitaban por la zona.

Al arribar, localizaron al hombre inconsciente junto a la motocicleta, la cual resultó severamente dañada a causa del impacto, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para brindarle atención médica.

Posteriormente, paramédicos de Protección Civil de Samalayuca acudieron al sitio y le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a un hospital cercano, donde minutos más tarde fue reportado sin signos vitales.

Fiscalía inició las Investigaciones Correspondientes

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.