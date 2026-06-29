Motociclista Muere Tras Perder el Control en la Carretera Ciudad Juárez-Chihuahua

Un hombre perdió el control de su motocicleta sobre la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua y fue trasladado a un hospital, donde minutos más tarde fue reportado sin signos vitales.

El hombre fue trasladado a un hospitalFoto: N+

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Un hombre de 32 años muere tras accidente en moto en la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua. Las autoridades investigan las causas. Detalles del suceso aquí.

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