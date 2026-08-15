Usuarios Reportan Falla Masiva en App de BBVA Hoy en Plena Quincena

Usuarios del banco BBVA reportaron la tarde de este viernes 14 de agosto de 2026 fallas con la aplicación móvil de la institución financiera, lo que les impedía realizar pagos y otro tipo de transacciones digitales.

De acuerdo con el sitio Downdetector, las intermitencias comenzaron a registrarse a partir de las 17:00 horas de la tarde, pero no fue sino hasta las 18:30 horas que se registró un pico de más de 2 mil 500 reportes de fallas.

Con 62% de los reportes, la principal falla reportada era problemas para ingresar a la app del banco, seguido por la banca móvil, con 14%, y transferencias, con 14%.

Los reportes de fallas provenían de los principales centros urbanos del país, principalmente Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, León, Monterrey, Toluca y Tepic.

"Si presentas inconvenientes para ingresar a tu aplicación en este momento, te confirmamos que ya nos encontramos trabajando para solucionarlo", respondió la institución financiera a sus usuarios vía la red social X.

@jonatha43914903 Hola, buenas tardes. Te atiende Germán. Si presentas inconvenientes para ingresar a tu App en este momento, te compartimos que ya nos encontramos trabajando para solucionarlo. Te sugerimos intentarlo nuevamente más tarde. — BBVA México (@BBVA_Mex) August 15, 2026

AMP