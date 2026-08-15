Economía

Usuarios Reportan Falla Masiva en App de BBVA Hoy en Plena Quincena

Los reportes de fallas provenían de los principales centros urbanos del país, principalmente Ciudad de México y Guadalajara

El logotipo de BBVA. Foto: ReutersEl logotipo de BBVA. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+