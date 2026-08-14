Sheinbaum Conversa con Lula da Silva sobre Colaboración Pemex-Petrobras

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves 13 de agosto de 2026 una conversación con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para hablar sobre la colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Brasil.

Vía la red social X, la mandataria destacó que durante el encuentro virtual se abordaron los avances conjuntos en materia de comercio entre México y Brasil.

Sheinbaum reconoció los resultados alcanzados por el presidente Lula al frente de Brasil, como el crecimiento económico superior a 3%, inflación moderada, creación de empleos y la reducción del desempleo.

También destacó el fortalecimiento del salario mínimo, la recuperación del ingreso de las familias y avances sociales que han mejorado las condiciones de vida de millones de brasileñas y brasileños.

En videollamada, tuve una muy buena conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Hablamos sobre los importantes avances conjuntos en materia de comercio, así como la colaboración entre Pemex y Petrobras.



Reconocemos los resultados alcanzados por el… pic.twitter.com/sMj6QdpaEd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2026

La mandataria también refirió que México y Brasil comparten la misma "visión de prosperidad, bienestar y soberanía". "Estamos convencidos de que, trabajando de manera coordinada, podemos fortalecer todavía más los vínculos económicos, comerciales y energéticos".

"Seguimos construyendo una relación bilateral cada vez más sólida, en beneficio de nuestros pueblos", agregó la presidenta de México.

En tanto, el presidente Lula dijo que durante la conversación celebraron el avance en las negociaciones entre Pemex y Petrobras, tras la firma del memorando de entendimiento en junio.

"Expresamos nuestra expectativa de que los proyectos conjuntos entre ambas compañías comiencen pronto", escribió vía X el mandatario.

Conversei nesta quinta (13), por videoconferência, com a Presidenta do México, @Claudiashein, para tratar do relacionamento bilateral e trocar impressões sobre o contexto regional e internacional.



Saudamos o bom andamento das tratativas entre a Petrobras e a PEMEX após memorando… — Lula (@LulaOficial) August 14, 2026

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