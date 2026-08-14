Economía

Sheinbaum Conversa con Lula da Silva sobre Colaboración Pemex-Petrobras

Sheinbaum reconoció los resultados alcanzados por el presidente Lula al frente de Brasil, como el crecimiento económico superior a 3%

La presidenta Sheinbaum en reunión con su homólogo de Brasil. Foto: PresidenciaLa presidenta Sheinbaum en reunión con su homólogo de Brasil. Foto: Presidencia

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