Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja a un Hombre Muerto y a Una Menor Lesionada

La tarde de este domingo 28 de junio se registró un ataque a balazos, el cual dejó a un hombre sin vida y a una menor de edad lesionada al interior de una vivienda ubicada en la colonia Jardines de Roma, al suroriente de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte realizado al número de emergencias 911, una mujer informó que varios hombres armados irrumpieron en su domicilio ubicado en el cruce de las calles Parque Monte Mario y Tiberina.

La denunciante señaló que los agresores sometieron a las personas que se encontraban en el lugar, obligándolas a tirarse al suelo, para posteriormente realizar al menos seis detonaciones de arma de fuego.



La mujer indicó a las autoridades que los responsables huyeron del lugar a bordo de un vehículo, sin que pudiera proporcionar características de la unidad o información que permitiera identificarlos.

Menor fue Trasladada a un Hospital

Como resultado del ataque, un joven de 23 años de edad recibió un impacto de bala en la cabeza y perdió la vida en el lugar. Asimismo, una joven de 17 años resultó lesionada tras recibir dos impactos de arma de fuego en el glúteo, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Posteriormente, paramédicos arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios a la menor lesionada y trasladarla a un hospital para recibir atención médica especializada.

Por su parte, elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencia para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.