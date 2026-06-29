Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja a un Hombre Muerto y a Una Menor Lesionada

Sujetos armados irrumpieron en una vivienda y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar, dejando sin vida a un hombre de 23 años y lesionada a una menor de edad.

Menor fue Trasladada a un HospitalFoto: N+

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Violencia en Ciudad Juárez: sujetos armados irrumpen en una casa y dejan un muerto y una menor herida. Las autoridades investigan.

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