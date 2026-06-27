Asesinan a Pareja en Ataque Armado en Ciudad Juárez; Hallan Vehículo Abandonado

Un hombre y una mujer perdieron la vida tras ser atacados a balazos mientras viajaban a bordo de una pickup blanca sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, en el cruce con la calle Estanque, en Ciudad Juárez.

La agresión ocurrió frente a una veterinaria, donde ambas víctimas quedaron sin signos vitales luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego.

Vecinos del sector señalaron que escucharon entre tres y cuatro detonaciones, lo que generó una rápida movilización de corporaciones de seguridad hacia la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, tras cometer el ataque los presuntos responsables escaparon a bordo de un automóvil color blanco, por lo que elementos policiacos desplegaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar el procesamiento de la escena del crimen y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Además, el hecho provocó importantes afectaciones a la circulación vehicular sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, por lo que autoridades recomendaron utilizar rutas alternas.

Localizan vehículo presuntamente utilizado en el ataque

Horas después del doble homicidio, autoridades localizaron el automóvil presuntamente utilizado por el agresor abandonado en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el cruce de la avenida Ejército Nacional y la calle Rancho Mesteñas.

De acuerdo con información preliminar, la ubicación de la unidad fue posible gracias al seguimiento realizado mediante cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Testigos informaron que observaron a un hombre de complexión delgada descender del vehículo, retirar las placas y posteriormente huir con dirección a la calle Rancho Mesteñas.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con este hecho violento, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para ubicar al presunto responsable y esclarecer el móvil del ataque.