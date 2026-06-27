Asesinan a Pareja en Ataque Armado en Ciudad Juárez; Hallan Vehículo Abandonado

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos mientras viajaban en una pickup sobre el bulevar Gómez Morín en Ciudad Juárez; autoridades localizaron el presunto auto usado por el agresor.

El ataque fue frente a veterinariaFoto: N+

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Doble homicidio en Ciudad Juárez: un hombre y una mujer fueron atacados a tiros en el bulevar Gómez Morín. El auto del agresor fue encontrado abandonado. Más información aquí.

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