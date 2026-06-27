Enfrentamiento en San Francisco de Borja, Chihuahua, Deja 5 Muertos y Vehículos Calcinados

Un enfrentamiento entre presuntos grupos criminales en Tutuaca, municipio de San Francisco de Borja, dejó cinco personas muertas y varios vehículos incendiados.

El saldo fue de cinco personas muertas y vehículos incendiadosFoto: SSPE

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Violencia en Tutuaca, Chihuahua: 5 personas muertas y vehículos incendiados tras choque entre grupos criminales. Conoce cómo las autoridades refuerzan la seguridad en la zona.

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