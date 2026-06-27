Enfrentamiento en San Francisco de Borja, Chihuahua, Deja 5 Muertos y Vehículos Calcinados

Este sábado se registró un enfrentamiento armado entre presuntos grupos de la delincuencia organizada en el poblado de Tutuaca, municipio de San Francisco de Borja, Chihuahua, hecho que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad estatales y federales.

Fueron habitantes de la zona quienes realizaron el reporte a los números de emergencia tras escuchar detonaciones y observar movimiento de vehículos en el área.

Tras el aviso, autoridades desplegaron un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Durante las acciones de seguridad, las corporaciones localizaron cinco cuerpos sin vida, de los cuales tres se encontraban calcinados.

Además, en la escena fueron ubicados cinco vehículos completamente incendiados, así como cinco cargadores para arma larga y diversos casquillos percutidos, cuyo número exacto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Autoridades mantienen operativos especiales en la región

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar el levantamiento de evidencia y trasladar los cuerpos con el fin de iniciar las investigaciones correspondientes y trabajar en la identificación de las víctimas.

Hasta el momento, se informó que las autoridades mantienen operativos especiales en la región para reforzar la seguridad y tratar de ubicar a posibles responsables.

Por su parte, el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló que la zona que comprende los municipios de Belisario Domínguez y San Francisco de Borja es considerada una región en disputa entre grupos criminales.