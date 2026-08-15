Deportes

Pumas Tiene Nuevo Refuerzo, que Ocupará el Sitio del Lesionado Sebastián Córdova

El club Pumas anunció la llegada de un nuevo refuerzo, para cubrir la baja por lesión de Sebastián Córdova. Esto es lo que sabemos

El nuevo refuerzo de los Pumas es Isarel Luna (al frente), jugador formado en al club Pachuca.El nuevo refuerzo de los Pumas es Isarel Luna (al frente), jugador formado en al club Pachuca. Foto: Getty Images

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Anuncian nuevo fichaje en Pumas tras la lesión de Córdova. ¿Qué aportará al equipo en el Apertura 2026? Entérate de todo lo que sabemos.

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