Pumas Tiene Nuevo Refuerzo, que Ocupará el Sitio del Lesionado Sebastián Córdova

Este viernes 14 de agosto el club Pumas hizo oficial la llegada de un nuevo elemento a su plantilla. El fichaje está encaminado a cubrir la baja de Sebastián Córdova, quien estará fuera de las canchas durante lo que resta del año a causa de una lesión.

Hay que recordar que Córdova se lastimó durante el partido Pumas vs Cincinnati en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, el viernes 7 de agosto. El futbolista se lesionó solo, cuando se le atoró la rodilla en el césped: sufrió rotura del ligamento cruzado y se quedará sin jugar al menos 9 meses.

Por ello es que el equipo de la UNAM se apresuró a buscar un elemento con condiciones para cubrir la baja. El técnico Esteban Solari propuso a un hombre que conocía desde aquellos días en los que entrenaba al Pachuca: Israel Luna.

El nuevo fichaje de los Pumas es el mediocampista de 24 años. Nacido en San Luis Potosí, el joven Luna es producto de las fuerzas básicas de los Tuzos, con los que debutó en Primera División en julio del 2022.

Antes, en el 2019, fue parte de la Selección Mexicana que consiguió el subcampeonato del Mundial Sub-17. En esa ocasión, el equipo Tricolor perdió 2-1 en la gran final ante Brasil, que era el país organizador.

El fichaje de Luna fue anunciado por los Pumas con un breve mensaje, acompañado de una imagen, en sus redes sociales: El Club Universidad Nacional informa que Israel Luna es nuevo jugador de Pumas. El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Pachuca”.

Y añadió que “se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige el entrenador Esteban Solari, para encarar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX ¡Bienvenido a la familia auriazul, Israel!”.

Además de Sebastián Córdova, los universitarios han sufrido la baja del colombiano Álvaro Angulo por tres semanas al menos debido a un golpe sufrido en el duelo de Leagues Cup ante el Columbus Crew.

Los Pumas se ubican en el segundo lugar de la tabla general del Torneo Apertura 2026, con 6 unidades luego de 3 Jornadas. Y este domingo, en la semana 4, reciben a los Gallos Blancos del Querétaro.

El Club Universidad Nacional informa que Israel Luna es nuevo jugador de Pumas. 👊🏻🐾



El mediocampista 🇲🇽 mexicano de 24 años llega a nuestra institución procedente del Pachuca.



Israel Luna se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige el entrenador Esteban Solari,… pic.twitter.com/ZDTqeQjKvs — PUMAS (@PumasMX) August 14, 2026

Con información de N+