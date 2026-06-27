Dos Hombres Llegan al Hospital con Heridas de Arma de Fuego en Ciudad Juárez

Dos hombres con heridas producidas por proyectil de arma de fuego fueron ingresados a una clínica particular ubicada en el cruce de las calles David Herrera Jordán y Manuel Cardona, en Ciudad Juárez, donde permanecen bajo atención médica.

El reporte fue realizado por personal del hospital al número de emergencias 911 luego de que los lesionados arribaran al lugar a bordo de una camioneta para recibir atención urgente.

Tras recibir el aviso, elementos de diversas corporaciones de seguridad acudieron al nosocomio para iniciar las primeras investigaciones relacionadas con la agresión armada.

Sin embargo, al entrevistar a las víctimas, los agentes no lograron obtener información precisa sobre el sitio donde fueron atacados.

Fiscalía busca ubicar la escena del ataque

Familiares que acudieron a la clínica tampoco pudieron aportar datos sobre el lugar exacto en el que ocurrieron los hechos, por lo que hasta el momento se desconoce dónde se registró la agresión.

Ante esta situación, agentes de la Fiscalía General del Estado continúan con las investigaciones para localizar la escena del ataque y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Además, las autoridades trabajan en la confirmación de la identidad de ambos hombres lesionados, así como en la recolección de indicios que permitan avanzar en la investigación.

El ingreso de personas heridas por arma de fuego provocó una fuerte movilización policiaca en el exterior de la clínica mientras se realizaban las diligencias correspondientes.