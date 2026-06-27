Dos Hombres Llegan al Hospital con Heridas de Arma de Fuego en Ciudad Juárez

Dos hombres heridos por arma de fuego fueron ingresados a una clínica particular en Ciudad Juárez; autoridades buscan ubicar el lugar donde ocurrió la agresión.

Dos hombres con heridas de bala fueron ingresados a una clínica particularFoto: N+

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Heridos por arma de fuego en Ciudad Juárez: las autoridades buscan la escena del crimen mientras los lesionados se recuperan en el hospital.

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