Choque en Ciudad Juárez Termina con Vehículo Proyectado Contra una Barda

Un aparatoso accidente vial se registró en el cruce de la avenida División del Norte y Octavio Paz, en la colonia Emiliano Zapata de Ciudad Juárez, luego de que el conductor de un automóvil presuntamente omitiera un señalamiento de alto.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor que circulaba de sur a norte sobre la calle Octavio Paz cuando aparentemente no respetó el alto obligatorio e impactó a un vehículo de color verde que transitaba con preferencia por la avenida División del Norte.

Tras el fuerte choque, el automóvil afectado fue proyectado contra una barda debido a la fuerza del impacto.

Por su parte, el auto en color gris y terminó chocando contra un camión de transporte de personal que se encontraba en el área al momento del percance.

Pese al accidente, no se registraron personas lesionadas

Elementos de Seguridad Vial acudieron al lugar para llevar a cabo el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades entre los conductores involucrados.

A pesar de lo aparatoso del percance y de los daños ocasionados a los vehículos involucrados, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas.

El incidente dejó únicamente daños materiales y movilización de cuerpos de emergencia en esta zona del suroriente de Ciudad Juárez.