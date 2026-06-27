Choque en Ciudad Juárez Termina con Vehículo Proyectado Contra una Barda

Un fuerte accidente vial en la colonia Emiliano Zapata de Ciudad Juárez dejó cuantiosos daños materiales luego de que un conductor presuntamente omitiera un alto.

accidente Ciudad JuárezFoto: N+

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Un accidente en Ciudad Juárez deja vehículos dañados pero sin heridos. Un conductor omitió un alto y provocó que un auto chocara contra una barda. Conoce los detalles de este incidente.

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