Detectan Cuatro Supuestas Tomas Clandestinas de Agua Cerca de El Fresno en Chihuahua

Este viernes, cuatro presuntas tomas clandestinas de agua conectadas a una tubería de aproximadamente 20 pulgadas de diámetro fueron detectadas cerca de la carretera a El Fresno, en la ciudad de Chihuahua, informó personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

De acuerdo con los primeros reportes, de estas conexiones se extraían alrededor de ocho litros de agua por segundo, situación que provocó la movilización de autoridades estatales y personal técnico de la dependencia.

Trabajadores de la Junta realizaron las labores correspondientes para cancelar las tomas y durante la inspección detectaron que las líneas conducían agua hacia lotes residenciales en venta, viviendas cercanas y presuntamente hasta un cuerpo de agua ubicado en la zona.

Propietarios aseguran que contaban con autorización previa

Durante el operativo también arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes.

En el sitio se presentaron dos personas que se identificaron como propietarios de terrenos aledaños, quienes señalaron que las tuberías no eran clandestinas y aseguraron contar con documentos emitidos hace años por la propia Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Según indicaron, dichos escritos supuestamente les permitían tomar agua desde esa infraestructura hidráulica.

Las personas dialogaron con el director de la JMAS mientras agentes ministeriales recababan información sobre el caso.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado se llevaron a los involucrados para continuar con las diligencias y explicarles el procedimiento legal correspondiente relacionado con la denuncia.