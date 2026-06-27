Detectan Cuatro Supuestas Tomas Clandestinas de Agua Cerca de El Fresno en Chihuahua

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento detectó y clausuró cuatro supuestas tomas clandestinas cerca de la carretera a El Fresno; Fiscalía intervino en el caso.

Clausuran tomas clandestinas de aguaFoto: N+

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Cuatro tomas clandestinas de agua fueron descubiertas en Chihuahua, extrayendo 8 litros por segundo. La Fiscalía ya investiga. ¿Cómo afectará esto a la comunidad?

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Descubren presuntas tomas clandestinas de agua en Chihuahua