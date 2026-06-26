Hombre Escapa de Presunto Secuestro y Pide Ayuda en Hotel de Ciudad Juárez

Un hombre de Chiapas logró escapar de un presunto secuestro en Ciudad Juárez y pidió ayuda en el estacionamiento de un hotel sobre Paseo de la Victoria.

La víctima pidió ayuda en un hotel de Ciudad JuárezFoto: N+

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Un hombre logra escapar de un secuestro en Ciudad Juárez. Fue encontrado en el estacionamiento de un hotel. La investigación está en marcha.

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