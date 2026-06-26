Hombre Escapa de Presunto Secuestro y Pide Ayuda en Hotel de Ciudad Juárez

Un hombre que presuntamente se encontraba privado de la libertad logró escapar de sus captores y pedir ayuda en un hotel ubicado en el cruce de Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con información preliminar, el hombre manifestó a las autoridades haber sido víctima de un presunto secuestro y aprovechó un momento de descuido para huir y pedir apoyo.

La víctima recibió atención por parte de elementos de seguridad y posteriormente fue entrevistada por agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió la privación de la libertad.

Víctima aseguró que lo mantenían dentro de una cajuela

Según trascendió, el afectado es originario del estado de Chiapas y declaró que uno de sus agresores le hizo creer que se encontraba en Estados Unidos.

Asimismo, indicó que fue despojado de su teléfono celular y que presuntamente lo mantenían encerrado dentro de la cajuela de un vehículo, de donde finalmente logró escapar.

Tras el reporte, agentes ministeriales realizaron las primeras indagatorias en el lugar para tratar de identificar a los responsables y establecer el móvil de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.