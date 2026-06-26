Localizan Dos Osamentas en Fosa Clandestina Durante Rastreo en Moris, Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó sobre el hallazgo de dos osamentas durante un operativo de rastreo realizado en la ranchería El Tecolote, en el municipio de Moris, como parte de las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas en la región serrana de Chihuahua.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Fiscalía General del Estado, las acciones fueron encabezadas por la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes el pasado jueves 25 de junio de 2026.

Las labores de búsqueda se desarrollaron en un espacio aproximado de cuatro kilómetros, donde autoridades realizaron recorridos pedestres en seguimiento a diversas carpetas de investigación abiertas por casos de desaparición.

Durante el operativo, los agentes localizaron una fosa clandestina en la que fueron encontradas dos osamentas, mismas que se encontraban envueltas en hule color negro.

Además de los restos humanos, en el lugar también fueron ubicados fragmentos de prendas de vestir con desgaste ocasionado por el paso del tiempo.

Restos serán analizados en Servicios Periciales de Cuauhtémoc

La Fiscalía informó que las osamentas fueron trasladadas a las instalaciones de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la ciudad de Cuauhtémoc, donde especialistas llevarán a cabo los análisis correspondientes para tratar de establecer la identidad de las víctimas.

En el rastreo participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal del Distrito Rayón y un perito especialista en criminalística de campo e intervención en fosas clandestinas.

La dependencia estatal señaló que este tipo de operativos forman parte de los trabajos permanentes de búsqueda y localización de personas desaparecidas en distintas regiones del estado.