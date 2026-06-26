Localizan Dos Osamentas en Fosa Clandestina Durante Rastreo en Moris, Chihuahua

La Fiscalía de Chihuahua localizó dos osamentas en una fosa clandestina en el municipio de Moris durante labores de búsqueda relacionadas con casos de personas desaparecidas.

Dos osamentas fueron localizadas en Moris, ChihuahuaFoto: FGE

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Durante un operativo en Moris, Chihuahua, se encontraron dos osamentas en una fosa clandestina. La Fiscalía sigue trabajando para resolver casos de desaparición en la región. Conoce más detalles.

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