Roban 200 Mil Pesos de Casa de Cambio en la Avenida Zarco de Chihuahua

Un robo con cuantiosas pérdidas económicas fue reportado la tarde de este jueves en una casa de cambio ubicada sobre la avenida Zarco, en la colonia con nombre homónimo en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando personas ajenas al negocio ingresaron al establecimiento tras forzar la entrada y romper uno de los cristales del inmueble.

Los responsables lograron apoderarse de aproximadamente 200 mil pesos en efectivo antes de darse a la fuga, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

El robo ocurrió en la madrugada, pero fue reportado a las 6 de la tarde

Aunque el robo ocurrió horas antes, el hecho fue reportado a las autoridades cerca de las 6 de la tarde. Según trascendió, el propietario señaló que inicialmente contactó directamente a autoridades que conocía personalmente; sin embargo, al no obtener respuesta decidió realizar el reporte formal a través del sistema de emergencias 911.

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, así como personal de investigación y una unidad de Criminalística de la Policía Municipal.

Los agentes realizaron el procesamiento de la escena y recabaron diversas evidencias con el objetivo de integrar la carpeta de investigación y tratar de identificar a los responsables del robo.

La zona permaneció bajo resguardo mientras los peritos efectuaban las diligencias correspondientes al interior del establecimiento ubicado en uno de los sectores con importante actividad comercial de la capital.