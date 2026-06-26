Roban 200 Mil Pesos de Casa de Cambio en la Avenida Zarco de Chihuahua

Sujetos ingresaron durante la madrugada a una casa de cambio en la colonia Zarco de Chihuahua y lograron llevarse aproximadamente 200 mil pesos en efectivo.

Roban casa de cambio en colonia ZarcoFoto: N+

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Robo en Chihuahua: 200 mil pesos desaparecen de casa de cambio en la avenida Zarco. La policía busca pistas para dar con los responsables.

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