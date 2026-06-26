Localizan Cuerpo de Mujer Invadido por Garrapatas en la Colonia La Playa en Ciudad Juárez

El cuerpo de una mujer fue localizado al interior de una vivienda de la colonia La Playa, en Ciudad Juárez, luego de que vecinos del sector reportaran fuertes olores fétidos que provenían del domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima tenía entre 55 y 60 años de edad y presuntamente se dedicaba al rescate de animales en condición de calle, situación que anteriormente le habría generado conflictos con algunos habitantes del sector.

El hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Hidalgo y Chapultepec, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal tras los reportes realizados por colonos.

Al ingresar a la vivienda, los agentes localizaron el cuerpo de la mujer en avanzado estado de descomposición y cubierto por garrapatas, lo que generó una fuerte movilización de autoridades en la zona.

Investigan identidad y causa de muerte de la víctima

Tras el hallazgo, personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense realizaron el procesamiento de la escena y posteriormente trasladaron el cuerpo a las instalaciones del Semefo.

Será mediante la necropsia de ley que las autoridades determinen tanto la identidad oficial de la mujer como la causa exacta de muerte.

Vecinos del sector señalaron que desde hace varios días percibían olores desagradables provenientes del inmueble, por lo que finalmente decidieron alertar a las autoridades correspondientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que fue encontrada la víctima ni si existen indicios de algún hecho violento.