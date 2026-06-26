Localizan Cuerpo de Mujer Invadido por Garrapatas en la Colonia La Playa en Ciudad Juárez

El cuerpo de una mujer de entre 55 y 60 años fue localizado dentro de una vivienda en la colonia La Playa de Ciudad Juárez, luego de reportes por olores fétidos en la zona.

Fue localizada una mujer sin vidaFoto: N+

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Mujer dedicada al rescate animal encontrada sin vida en Ciudad Juárez. Su cuerpo, cubierto de garrapatas, genera movilización policial.

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Descubren cuerpo de mujer en Juárez invadido por garrapatas