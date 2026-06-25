Fiscalía Pide Ampliar Plazo de Investigación Contra “La Diabla” en Ciudad Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia solicitó al Tribunal de Primera Instancia una audiencia para buscar una prórroga en el cierre de las investigaciones complementarias dentro del caso del feminicidio de Leslie Godínez Carrillo, joven de 20 años asesinada presuntamente para sustraerle al bebé que esperaba y venderlo en Estados Unidos.

La principal imputada en el caso, identificada como “La Diabla”, fue vinculada a proceso penal por su probable participación en los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

El plazo fijado originalmente para el cierre de las investigaciones complementarias concluyó el pasado 12 de marzo; sin embargo, fue hasta el 9 de junio cuando el agente del Ministerio Público solicitó formalmente la audiencia para pedir una ampliación del término, pese a que la legislación contempla un máximo de seis meses para este periodo procesal.

Ante ello, el Tribunal fijó el próximo 30 de junio como fecha para el desarrollo de la audiencia en la que el juez escuchará los argumentos que expondrá la representación social para justificar la prórroga.

Fiscalía aún no solicita apertura de juicio oral

Dentro del mismo caso también enfrentan procesos penales Jhoselin "N", cuyo plazo de investigación complementaria venció el pasado 15 de junio; además de la adolescente identificada únicamente con las iniciales A. A. A., cuyo término concluyó el 28 de marzo.

De igual forma, el periodo para Evelyn Bethzayda "N" finalizó el 9 de junio, sin que hasta el momento el Ministerio Público haya solicitado fecha para la audiencia intermedia que permita avanzar hacia la etapa de juicio oral.

Versiones surgidas al interior de la investigación señalan además que una de las testigos protegidas del caso presuntamente escapó del lugar donde permanecía bajo resguardo y hasta ahora no ha sido localizada.