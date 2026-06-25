Fiscalía Pide Ampliar Plazo de Investigación Contra “La Diabla” en Ciudad Juárez

La Fiscalía solicitó una audiencia para ampliar el plazo de investigación en el caso del feminicidio de Leslie Godínez Carrillo, joven asesinada en Ciudad Juárez para sustraerle a su bebé.

la diablaFoto: FGE

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La Fiscalía busca más tiempo para investigar el feminicidio de Leslie Godínez en Ciudad Juárez. ¿Qué pasará con 'La Diabla' y los otros implicados? Descubre más.

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