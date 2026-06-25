Menores de Edad Chocan Contra Vivienda en Ciudad Juárez; Dejan a Hombre Lesionado

Dos menores de edad se impactaron contra un muro y una vivienda en Ciudad Juárez, donde posteriormente se registró una agresión contra los habitantes del inmueble.

Habitantes de la Vivienda Fueron AgredidosFoto: N+

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Accidente en Ciudad Juárez: Dos menores chocan contra una casa y agreden a los habitantes. Un hombre resultó herido. ¿Qué sucedió después? Infórmate aquí.

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