Menores de Edad Chocan Contra Vivienda en Ciudad Juárez; Dejan a Hombre Lesionado

La madrugada del jueves 25 de junio, dos menores de edad protagonizaron un accidente vial mientras presuntamente conducían en estado de ebriedad, hecho que dejó daños materiales en una vivienda ubicada en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, los presuntos responsables circulaban a exceso de velocidad sobre la Av. Plutarco Elías Calles y, al llegar al cruce con la calle Olivos, perdieron el control del vehículo, impactándose primero contra un poste de contención y posteriormente contra una vivienda.

Habitantes de la Vivienda Fueron Agredidos

Tras el incidente, los habitantes del domicilio salieron para intentar dialogar con los jóvenes involucrados; sin embargo, presuntamente fueron agredidos con piedras y palos por los menores. Durante el altercado, uno de los involucrados aprovechó para darse a la fuga.

Al lugar acudieron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes realizaban un patrullaje por el sector y, tras percatarse de lo ocurrido, resguardaron al menor que permanecía en el lugar hasta la llegada de un adulto que respondiera por los daños.

Asimismo, paramédicos particulares brindaron atención médica a una mujer de la tercera edad que comenzó a sentirse mal tras el incidente y también atendieron al hombre lesionado, quien presentaba heridas en la boca y en el brazo izquierdo.