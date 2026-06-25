Localizan a Hombre Sin Vida en la Colonia Azteca en Ciudad Juárez

Un hombre fue encontrado sin vida en la Colonia Azteca; hasta ahora, permanece sin ser identificado.

La Víctima Permanece Sin IdentificarFoto: N+

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Encuentran a un hombre sin vida en la colonia Azteca, Ciudad Juárez. La víctima, aún sin identificar, fue hallada en la mañana del 25 de junio. Autoridades investigan el caso.

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