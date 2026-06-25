Localizan a Hombre Sin Vida en la Colonia Azteca en Ciudad Juárez

La mañana de este jueves 25 de junio se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida en el cruce de las calles Calchaquíes y Huicholes, en la colonia Azteca, en Ciudad Juárez.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes al percatarse de la presencia del cuerpo procedieron a asegurar la zona y avisar a las demás corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada en el sitio, la víctima habría sido asesinada durante la madrugada, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado mayores detalles sobre el hecho.

Realizan Levantamiento de Evidencias en la Escena

Posteriormente, arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de evidencias alrededor de la víctima e iniciaron las primeras investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Asimismo, una unidad del Servicio Médico Forense acudió al lugar para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa real de la muerte.

La Víctima Permanece Sin Identificar

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni si presentaba huellas de violencia visibles. Se espera que, una vez concluidas las indagatorias, las autoridades puedan establecer su identidad y la del o los presuntos responsables.