Localizan Cuerpo Flotando en Dique al Sur de Ciudad Juárez

El cuerpo de un hombre fue localizado flotando en un dique de contención de aguas de lluvia al sur de Ciudad Juárez, hecho que generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

El hallazgo ocurrió sobre el bulevar Zaragoza, entre el bulevar Óscar Flores Sánchez y el Eje Vial Juan Gabriel, hasta donde acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tras recibir el reporte al número de emergencias.

Los primeros en arribar al lugar fueron agentes municipales, quienes al confirmar la presencia del cuerpo solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos para realizar las maniobras correspondientes.

La zona fue acordonada mientras se llevaban a cabo las labores de rescate y el procesamiento de la escena por parte de las autoridades.

Se desconoce la causa de muerte del hombre localizado en el dique

Posteriormente, personal de Servicios Periciales acudió al sitio para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Será a través de la necropsia de ley como se determine oficialmente la causa de muerte del hombre localizado en el dique de contención.

De manera preliminar, trascendió que la víctima pudiera tratarse de una persona en condición de calle; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades investigadoras.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del fallecido.