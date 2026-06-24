Localizan Cuerpo Flotando en Dique al Sur de Ciudad Juárez

El cuerpo de un hombre fue localizado flotando en un dique de contención de aguas pluviales al sur de Ciudad Juárez.

Hallan cuerpo flotando en diqueFoto: N+

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Descubren cuerpo en un dique de Ciudad Juárez, generando gran movilización policial. La identidad y causa de muerte del hombre siguen sin esclarecerse. Infórmate de lo último.

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