Pipa Cae a Canal Tras Volcar al Norte de la Ciudad de Chihuahua

La mañana de este miércoles se registró un aparatoso accidente en el norte de la ciudad de Chihuahua, luego de que un camión que transportaba una pipa terminara volcado al interior de un canal.

El percance ocurrió sobre la avenida Guillermo Prieto Luján, cuando el conductor intentaba incorporarse hacia la avenida de las Industrias.

De acuerdo con los primeros reportes, el pesado vehículo aparentemente circulaba a exceso de velocidad al momento de tomar la curva, situación que provocó que el operador perdiera el control y terminara volcando.

Tras el accidente, tanto el camión como la pipa cayeron dentro del canal ubicado a un costado de esta arteria vial del norte de la capital.

La unidad pertenece a una empresa dedicada al servicio de fosas sépticas.

Conductor salió por su propio pie tras el accidente

A pesar de lo aparatoso del incidente, el conductor únicamente presentó golpes leves y logró salir por su propio pie del vehículo siniestrado.

Debido a que las lesiones no fueron de consideración, no fue necesaria la presencia de paramédicos ni el traslado en ambulancia.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para abanderar la circulación en los carriles cercanos al accidente y evitar nuevos percances mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Los agentes también elaboraron el croquis para deslindar responsabilidades, en tanto se esperaba el arribo de grúas y maquinaria especializada para retirar el camión y la pipa del canal.