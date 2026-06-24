Pipa Cae a Canal Tras Volcar al Norte de la Ciudad de Chihuahua

Una pipa para servicio de fosas sépticas volcó y cayó a un canal en el norte de la ciudad de Chihuahua. El conductor resultó con golpes leves y no requirió traslado médico.

Vuelca camión en ChihuahuaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una pipa de fosas sépticas volcó en Chihuahua al tomar una curva a exceso de velocidad. El conductor salió con golpes leves. Conoce más sobre este accidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+