Sujetos Armados Dispararon Contra Dos Hombres en Ciudad Juárez

La noche del martes 23 de junio, un hombre resultó herido por impactos de arma de fuego en el cruce de las calles Puerto Nuevo León Norte y Puerto Durango, en el fraccionamiento Portal del Roble, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, la víctima se encontraba en una vivienda ubicada en el cruce mencionado junto a otro hombre, presuntamente dedicado a la venta de droga, cuando varios sujetos armados arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra ambos.

Uno de los Atacados Respondió a la Agresión

Durante el ataque, uno de los hombres agredidos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra los agresores, para posteriormente huir del lugar. En tanto, el otro hombre resultó lesionado y quedó tendido sobre la vía pública, por lo que un familiar realizó el reporte al número de emergencias 911.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y confirmaron el hecho. Además, localizaron un mensaje en la vivienda, por lo que procedieron a resguardar la zona y dar aviso a las demás corporaciones de seguridad.

No Hay Personas Detenidas

En el lugar, el lesionado recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de rescate, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre los responsables del ataque.