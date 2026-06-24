Sujetos Armados Dispararon Contra Dos Hombres en Ciudad Juárez

Sujetos armados dispararon contra dos hombres en el fraccionamiento Portal del Roble, en Ciudad Juárez; una de las víctimas logró escapar.

Disparan Contra Dos HombresFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ataque en Ciudad Juárez: sujetos armados disparan contra dos hombres; uno logra escapar mientras el otro es herido. Autoridades investigan.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+