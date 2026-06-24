Congreso de Chihuahua Aprueba Reforma Electoral; Eliminarán Reelección a Partir de 2030

Con 22 votos a favor, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una serie de modificaciones a la Ley Electoral local, entre las que destaca la eliminación de la reelección a partir del proceso electoral de 2030.

De acuerdo con lo aprobado por los legisladores, la reelección únicamente será permitida hasta el año 2027, mientras que los suplentes podrán reelegirse solo si no asumieron el cargo ni tomaron protesta durante el periodo correspondiente.

Otro de los cambios relevantes contempla la reducción de tiempos para los cómputos electorales, con el objetivo de acelerar la entrega de resultados tras las jornadas de votación.

Luis Eduardo Gutiérrez, consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), explicó que la intención es que el resultado de las elecciones pueda conocerse cinco días después de la jornada electoral.

Sin embargo, señaló que esto implicará retos logísticos importantes para el organismo electoral, incluyendo la contratación de más personal.

Cabildos tendrán nueva integración y habrá representación indígena

Como parte de la reforma, también se modificó la integración de los cabildos en los municipios del estado.

En Chihuahua y Ciudad Juárez se establecerá un máximo de 15 regidores, mientras que municipios medianos y grandes como Cuauhtémoc, Delicias y Parral contarán con 14 integrantes.

Por otro lado, municipios como Aldama, Guachochi, Rosales y Guadalupe y Calvo tendrán 10 regidores, mientras que las localidades más pequeñas contarán con ocho.

Además, en municipios de la Sierra donde exista una población indígena igual o superior al 40 por ciento, deberá integrarse una fórmula del ayuntamiento mediante usos y costumbres.

La presidenta del IEE Chihuahua, Yanko Durán, indicó que este será uno de los principales retos para el instituto, debido a que deberán implementar el nuevo mecanismo en al menos 12 municipios.

Candidatos derrotados podrán entrar al Cabildo

Otro de los puntos aprobados establece que los candidatos a presidentes municipales podrán registrarse simultáneamente en listas de regidores plurinominales.

Esto permitirá que, en caso de perder la elección, puedan obtener un espacio dentro del Cabildo.

Asimismo, la reforma obliga a los partidos políticos en Chihuahua a destinar al menos el 2 por ciento de sus candidaturas a integrantes de la comunidad LGBT+ o personas con discapacidad.