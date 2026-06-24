Congreso de Chihuahua Aprueba Reforma Electoral; Eliminarán Reelección a Partir de 2030

El Congreso de Chihuahua aprobó modificaciones a la Ley Electoral del estado. Entre los cambios destacan el fin de la reelección desde 2030 y nuevas reglas para cabildos y candidaturas.

Congreso de ChihuahuaFoto: N+

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¡Adiós a la reelección en Chihuahua! A partir de 2030, los políticos no podrán reelegirse. Descubre cómo esta reforma electoral impactará a los municipios.

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