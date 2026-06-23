Camioneta se Incendia en Ciudad Juárez; Tripulantes Abandonan la Unidad

La pareja que viajaba a bordo logró ponerse a salvo y se retiró del lugar, dejando abandonada la unidad.

Bomberos sofocaron el incendioFoto: N+

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Una camioneta se incendia en plena avenida Ejército Nacional en Ciudad Juárez. La pareja a bordo se salva, pero el origen del fuego sigue siendo un misterio.

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