Camioneta se Incendia en Ciudad Juárez; Tripulantes Abandonan la Unidad

La madrugada del martes 23 de junio, una camioneta terminó consumida por el fuego mientras circulaba sobre la avenida Ejército Nacional, en Ciudad Juárez, situación que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

De acuerdo con las primeras versiones, la unidad circulaba sobre dicha avenida cuando, antes de llegar al cruce con la calle Rancho El Becerro, comenzó a incendiarse.

Al percatarse del fuego, la pareja que viajaba a bordo logró orillarse y descender de la camioneta para ponerse a salvo, abandonando la unidad en el lugar.

Autoridades Resguardaron la Zona

Tras varios reportes realizados al número de emergencias 911 por conductores que transitaban por el sector, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio como primeros respondientes.

Los agentes resguardaron el área y cerraron temporalmente la circulación sobre la avenida para evitar accidentes mientras se realizaban las labores de emergencia.

Tras controlar el fuego, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron una inspección del vehículo y no localizaron indicios evidentes de una falla mecánica que explicara el origen del siniestro, por lo que el caso fue clasificado como de causas a determinar.