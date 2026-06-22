Ataque Armado a Familia en Ciudad Juárez: Dos Niñas se Encuentran Hospitalizadas

Tras el ataque armado a una familia en Ciudad Juárez, dos menores resultaron heridas y permanecen hospitalizadas bajo reserva.

Policía municipal de ciudad JuárezFoto: N+

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Ataque en Ciudad Juárez deja a dos menores heridas y a sus padres sin vida. La Comisión de Atención a Víctimas ofrece apoyo. Descubre cómo avanza la investigación.

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