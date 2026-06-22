Ataque Armado a Familia en Ciudad Juárez: Dos Niñas se Encuentran Hospitalizadas

Las investigaciones por el homicidio de una pareja registrado en el poblado de Loma Blanca, en Ciudad Juárez, continúan por parte de autoridades estatales, quienes realizan la búsqueda de videos captados por cámaras de seguridad y comercios cercanos a la escena del crimen.

El ataque armado ocurrió en el cruce de las calles Alejandro Domínguez y Francisco Vásquez, donde fueron asesinados Josélyn Nohemí Cordero Bautista, de 21 años, y Daniel Jaciel Sosa, de 30 años, ambos originarios de Jiménez, Chihuahua.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados ingresaron a la vivienda y dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja mientras se encontraba recostada al interior del domicilio.

Durante la agresión también resultaron lesionadas dos menores de edad, una niña de 2 años, y una bebé de apenas dos meses de nacida.

Las niñas fueron trasladadas de emergencia a hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su estado de salud permanece bajo reserva.

Comisión de Atención a Víctimas apoyará a familiares

Autoridades informaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua realiza gestiones para que las menores sean trasladadas al Hospital Infantil, donde puedan recibir atención médica especializada.

Asimismo, se dio a conocer que la dependencia cubrirá los gastos funerarios y apoyará con el traslado de los cuerpos de las víctimas hacia su lugar de origen.