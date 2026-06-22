Choque en la Heroico Colegio Militar de Chihuahua; Adulto Mayor Resulta Herido

Un adulto mayor resultó lesionado luego de un choque entre dos vehículos en el cruce de Río Usumacinta y avenida Heroico Colegio Militar, en la ciudad de Chihuahua.

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Accidente en Heroico Colegio Militar: un adulto mayor herido tras un choque entre dos vehículos. Infórmate sobre el estado de salud y los daños.

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