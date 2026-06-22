Choque en la Heroico Colegio Militar de Chihuahua; Adulto Mayor Resulta Herido

Un aparatoso accidente vial se registró en el cruce de las calles Río Usumacinta y avenida Heroico Colegio Militar, al norte de la ciudad de Chihuahua, dejando como saldo dos vehículos con daños de consideración y un adulto mayor lesionado.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Vial, el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo en color blanco salía del estacionamiento de una farmacia para incorporarse a la avenida Heroico Colegio Militar.

Según las autoridades, el automovilista intentó realizar una vuelta en “U” para tomar el sentido de norte a sur, pero en ese momento presuntamente cortó la circulación a un vehículo en color azul.

La unidad afectada terminó impactada en la parte trasera por el automóvil blanco, provocando un fuerte encontronazo que dejó daños visibles en ambos vehículos.

Paramédicos atendieron al conductor lesionado

Tras el choque, un hombre de la tercera edad, resultó con diversas lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas brindaron atención médica en el lugar para valorar el estado de salud del lesionado, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre la gravedad de las heridas.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar nota de lo ocurrido y elaborar el croquis correspondiente que permita deslindar responsabilidades entre los involucrados.