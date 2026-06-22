Localizan Cuerpo en Descomposición en Canal de Desagüe en Chihuahua

Fue localizado el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición en un canal de desagüe del Libramiento Oriente Sur, en Chihuahua.

Encuentran cuerpo en canal de desagüe en ChihuahuaFoto: N+

Destacado

Encuentran cuerpo en descomposición en canal de desagüe en Chihuahua. Autoridades investigan para determinar identidad y causa de muerte.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+