Localizan Cuerpo en Descomposición en Canal de Desagüe en Chihuahua

La mañana de este lunes 22 de junio se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona al interior de un canal de desagüe, ubicado en el kilómetro 15 y medio del Libramiento Oriente Sur, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, el cuerpo emanaba olores fétidos y se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que no fue posible determinar su género ni apreciar a simple vista huellas de violencia.

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos de diversas corporaciones policiacas, entre ellos agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes aseguraron la zona y cerraron parcialmente un carril de circulación para facilitar las labores de investigación.

Realizan Levantamiento del Cuerpo

Posteriormente, se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense (SEMEFO), cuyos peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima. Se espera que, al concluir las investigaciones, se obtenga mayor información y se confirme si contaba con algún reporte de desaparición o ausencia.