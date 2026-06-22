Conductor a Exceso de Velocidad Choca Contra Camioneta en Ciudad Juárez

La madrugada del lunes 22 de junio, el conductor de un vehículo gris protagonizó un accidente vial en la colonia Parque Industrial Aeropuerto, presuntamente debido al exceso de velocidad.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre circulaba sobre el Blvd. Óscar Flores, cuando, al llegar al cruce con la calle Barranco Azul, impactó por alcance a una camioneta de color negro que se encontraba detenida esperando la luz verde del semáforo.

Tras el impacto, el automóvil gris salió proyectado contra un poste de telecomunicaciones, que fue derribado por la fuerza de la colisión, mientras que la camioneta negra también fue proyectada varios metros y dio múltiples giros hasta terminar parcialmente sobre un camellón.

Mujer Resulta Lesionada Tras el Choque

Conductores que transitaban por la zona reportaron el hecho al 911, lo que movilizó a agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Asimismo, paramédicos voluntarios acudieron al lugar para brindar atención médica a una mujer que viajaba en la camioneta afectada, quien presentó lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Las autoridades informaron que el conductor señalado como presunto responsable quedó asegurado hasta que responda por los daños ocasionados en el percance.