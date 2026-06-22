Conductor a Exceso de Velocidad Choca Contra Camioneta en Ciudad Juárez

Un hombre que circulaba a exceso de velocidad chocó contra una camioneta donde viajaba una mujer, quien resultó lesionada tras quedar sobre un camellón en el Blvd. Óscar Flores.

Conductor a exceso de velocidad provoca choqueFoto: N+

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Accidente en Ciudad Juárez: un conductor choca contra camioneta en el Blvd. Óscar Flores. Mujer herida, poste derribado. Detalles del incidente.

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