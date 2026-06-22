Se Incendia Vivienda en la Colonia Santa María en Ciudad Juárez

Se registró un incendio en una vivienda de la colonia Santa María, en el cual un hombre resultó intoxicado por monóxido de carbono debido a la inhalación de humo.

Hombre resulta intoxicado por monóxido de carbonoFoto: N+

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Un hombre resulta intoxicado tras incendio en Ciudad Juárez. Bomberos y paramédicos actúan rápidamente. Las causas del siniestro aún se investigan. Descubre más detalles.

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