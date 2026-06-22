Se Incendia Vivienda en la Colonia Santa María en Ciudad Juárez

La noche del domingo 21 de junio, vecinos de la colonia Santa María reportaron al número de emergencias 911 un incendio registrado en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Pascual Orozco y Coronel Primitivo Uro, en Ciudad Juárez.

Tras recibir el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron al lugar a bordo de dos unidades para atender la emergencia y evitar que las llamas se propagaran a propiedades cercanas.

Hombre Resulta intoxicado

Luego de varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar el incendio y rescatar a un hombre de entre 35 y 40 años de edad que se encontraba al interior de la vivienda, quien presentó síntomas de intoxicación por monóxido de carbono debido a la inhalación de humo.

Paramédicos voluntarios acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y valorar su estado de salud; hasta el momento, se desconoce si fue necesario su traslado a un hospital.

Investigan las Causas del Incendio

Autoridades señalaron que aún no se ha determinado qué originó el incendio, por lo que peritos especializados realizarán las investigaciones correspondientes para establecer si el siniestro fue accidental o provocado de manera intencional.