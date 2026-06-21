Así se Vivió la Marcha de las Diversidades en Ciudad Juárez, Chihuahua

Cerca de 2 mil personas participaron este fin de semana en la Marcha de las Diversidades en Ciudad Juárez, movilización que recorrió algunas de las principales vialidades de la ciudad para visibilizar la lucha, derechos y reconocimiento de la comunidad LGBT+.

El contingente partió desde el cruce de la avenida 16 de Septiembre y Gregorio M. Solís, donde decenas de asistentes comenzaron a concentrarse portando banderas y colores del arcoíris, símbolo internacional de la diversidad sexual y de género.

Durante el recorrido, las y los participantes expresaron libremente su orientación sexual e identidad de género en un ambiente de celebración, respeto y convivencia.

Además de música y expresiones artísticas, los asistentes portaron pancartas con mensajes enfocados en la igualdad, inclusión y respeto a los derechos humanos.

Operativo vial acompañó el recorrido de la marcha

La movilización estuvo acompañada por un operativo de seguridad vial implementado por autoridades municipales, con el objetivo de garantizar el avance seguro del contingente.

Agentes de tránsito realizaron cierres temporales en distintos puntos de la ciudad y bloquearon momentáneamente la circulación vehicular para evitar incidentes durante el trayecto.