Así se Vivió la Marcha de las Diversidades en Ciudad Juárez, Chihuahua

Cerca de 2 mil personas participaron en la Marcha de las Diversidades en Ciudad Juárez, donde integrantes de la comunidad LGBT+ recorrieron importantes avenidas.

Marcha diversidadFoto: N+

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Ciudad Juárez se llenó de colores con la Marcha de las Diversidades. 2 mil personas alzaron la voz por los derechos LGBT+ en un ambiente de respeto y celebración.

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