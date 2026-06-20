Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 20 de Junio 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

frontera Ciudad JuárezFoto: N+

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¿Vas a EE.UU. desde Chihuahua? Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales. Paso del Norte y Córdova de las Américas abiertos 24 horas.

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