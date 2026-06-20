Cae en Chihuahua Premio Mayor de la Lotería Nacional; Ganador se Lleva 17 Millones de Pesos

El premio mayor del Sorteo Superior 2887 de la Lotería Nacional cayó en Chihuahua. El número ganador fue enviada para su venta en la capital del estado.

LoteriaFoto: Lotería Nacional

Destacado

El Sorteo Superior 2887 de la Lotería Nacional dejó un ganador en Chihuahua con 17 millones de pesos. ¿Eres el afortunado del número 47763? Consulta los resultados oficiales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+