Cae en Chihuahua Premio Mayor de la Lotería Nacional; Ganador se Lleva 17 Millones de Pesos

La noche de este viernes 19 de junio se llevó a cabo el Sorteo Superior número 2887 de la Lotería Nacional, edición que contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series.

El sorteo se realizó en punto de las 8:00 de la noche y dejó como número ganador al 47763, uno de cuyos billetes fue enviado para su comercialización a la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial del sorteo, la serie número 1 fue remitida para su venta a la Subgerencia Expendedora, mientras que la serie número 2 fue distribuida en Chihuahua capital.

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Estos fueron los números ganadores y reintegros

Además del premio principal, la Lotería Nacional informó que los premios por reintegro correspondieron a los billetes con terminaciones en 3 y 9.

La Lotería Nacional reiteró el llamado a los participantes para verificar cuidadosamente sus números y consultar los resultados oficiales del sorteo correspondiente.