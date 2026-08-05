Aguacate Mexicano: Recuento de Ocasiones que EUA Ha Frenado su Envío por Alertas de Seguridad

Luego de que hoy, se emitiera una alerta de seguridad por la Embajada de Estados Unidos en México en la que suspende temporalmente las actividades del personal del Departamento de Agricultura (USDA) en Michoacán, lo que afecta las exportaciones del producto hacia el mercado estadounidense, en N+ te presentamos un recuento de las ocasiones en que EUA ha emitido esta medida por temas de seguridad.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos ha suspendido las importaciones de aguacate de México, ya sea por cuarentena agrícola a largo plazo o amenazas inmediatas a la seguridad de inspectores estadounidenses en México, ya que personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) inspecciona físicamente la fruta en las plantas empacadoras mexicanas antes de su envío.

Fechas y razones de EUA de suspender envíos de aguacate mexicano

5 de agosto de 2026

El gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las exportaciones de aguacate desde Michoacán, al detener las actividades de su personal en tras recibir una alerta de seguridad, y esto afecta la exportación de aguacate producido en la entidad.

15 de junio al 22 de junio de 2024

Las autoridades de EUA detuvieron todas las inspecciones de aguacate y mango en Michoacán luego de que dos inspectores de seguridad estadounidenses fueran atacados, agredidos y detenidos temporalmente por manifestantes durante un incidente de seguridad local.

11 de febrero al 18 de febrero de 2022:

Estados Unidos emitió la suspensión de emergencia previo al Super Bowl, cuando se realizan las ventas más grandes del año, luego que un inspector de seguridad de plantas estadounidense fue amenazado de muerte al recibir una llamada en su teléfono celular oficial mientras trabajaba en Uruapan, Michoacán. Se supo que la amenaza provenía de cárteles de la droga que luchaban por el control territorial y extorsionaban a los productores de aguacate de la región.

De 1914 a 1997, restricciones por plagas agrícolas:

Se tuvo una cuarentena histórica, en la que Estados Unidos impuso una prohibición general de 83 años a todas las importaciones de aguacate fresco mexicano para evitar que plagas agrícolas, como la mosca de la fruta mexicana, los gorgojos de las semillas y la sarna, entraran y destruyeran los huertos estadounidenses.

Dicha prohibición histórica se levantó parcialmente en 1997 después de que ambos países firmaron un riguroso acuerdo sanitario que permitía importaciones solo de municipios aprobados y libres de plagas, gestionados bajo la estricta supervisión del USDA.

HVI