Economía

Aguacate Mexicano: Recuento de Ocasiones que EUA Ha Frenado su Envío por Alertas de Seguridad

EUA ha suspendido las importaciones de aguacate de México en diversas ocasiones, ya sea por cuarentena agrícola o amenazas de seguridad

Violencia y Aguacate. Las Ocasiones que EUA ha Suspendido su Importación desde MéxicoAguacates recién cosechados son preparados para su exportación. Foto: Reuters

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Se tuvo una cuarentena histórica, en la que EUA impuso una prohibición de 83 años a todas las importaciones de aguacate fresco mexicano para evitar que plagas agrícolas destruyeran los huertos estadounidenses

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