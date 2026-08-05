EUA Suspende Importación de Aguacate de Michoacán: Este Es el Motivo

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) informó este miércoles, 5 de agosto de 2026, que Estados Unidos de América (EUA) suspendió temporalmente la importación del fruto procedente de Michoacán.

Estados Unidos informó que las actividades de su personal del Departamento de Agricultura (USDA) en Michoacán fue suspendido tras una alerta de seguridad, lo que afecta las exportaciones del producto, tras la detención de Alfonso “N”, alias “La Quiringua”, un relevante operador delictivo en la región de Los Reyes.

La medida impacta de forma directa la labor de los oficiales regulatorios del USDA encargados de verificar los empaques autorizados para exportar aguacate desde el estado mexicano, mientras la organización informó de reuniones en Ciudad de México para atender este tema relacionado con la seguridad y evitar afectaciones a la industria doméstica.

Esta suspensión temporal de las actividades del personal agrícola estadounidense en Michoacán tiene como antecedentes directos episodios similares en 2022 y 2024, cuando amenazas y agresiones contra inspectores paralizaron temporalmente las certificaciones necesarias para exportar aguacate a Estados Unidos.

Gobierno de Michoacán busca reactivar exportaciones de aguacate

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que se mantiene en coordinación directa y permanente con el Gobierno Federal y el área de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para restablecer las actividades de supervisión de los inspectores del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (USDA-APHIS) y dar continuidad a las exportaciones del aguacate michoacano.

Detalló que "la suspensión temporal de las inspecciones por parte de la representación diplomática estadounidense responde a medidas preventivas para salvaguardar la integridad de su personal, implementadas tras operativos de seguridad recientes en la entidad".

Explicó que en el estado se mantiene un combate frontal contra la extorsión mediante un despliegue operativo constante enfocado en desarticular redes criminales e incrementar la detención de presuntos implicados. Esta estrategia integral combina el reforzamiento de la seguridad.

Entre estas acciones destaca la detención realizada el pasado sábado de Alfonso “N”, alias “La Quiringua”, identificado como uno de los principales operadores delictivos en los municipios de Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín, vinculado a delitos de extorsión y distribución de sustancias ilícitas. Además, de que era buscado por autoridades estadunidenses, por vínculos delincuenciales.

Con información de N+ y EFE.

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