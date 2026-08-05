Economía

EUA Suspende Importación de Aguacate de Michoacán: Este Es el Motivo

Estados Unidos informó que las actividades de su personal del Departamento de Agricultura (USDA) en Michoacán fue suspendido tras una alerta de seguridad

Producción de aguacate en MichoacánProducción de aguacate en Michoacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La importación de aguacates de Michoacán a EUA se detiene por seguridad. ¿Cómo afecta esto a los productores? Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+