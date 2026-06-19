Encuentran Sin Vida a Mujer de 80 Años en Casa de Rinconada Los Nogales de Chihuahua

Una mujer de 80 años fue localizada sin vida al interior de una vivienda en la colonia Rinconada Los Nogales, en Chihuahua. La Fiscalía Especializada de la Mujer investiga el caso.

Localizan a mujer sin vidaFoto: N+

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Mujer de 80 años hallada sin vida en Rinconada Los Nogales de Chihuahua. Autoridades investigan. Conoce más sobre este caso.

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Encuentran a Mujer de 80 Años Sin Vida en Chihuahua