Encuentran Sin Vida a Mujer de 80 Años en Casa de Rinconada Los Nogales de Chihuahua

La tarde de este viernes 19 de junio se registró una movilización policiaca en la colonia Rinconada Los Nogales, luego de que una mujer adulta mayor fuera localizada sin vida al interior de una vivienda en la ciudad de Chihuahua.

El hecho ocurrió sobre la calle Sierra La Lágrima, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal tras recibir el reporte realizado por vecinos del sector.

De acuerdo con la información preliminar, los agentes ingresaron al domicilio y localizaron a una mujer de aproximadamente 80 años de edad tirada en una de las habitaciones de la vivienda, ya sin signos vitales.

FEM inició investigaciones tras el hallazgo

Tras el reporte, agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) acudieron al lugar para hacerse cargo de la escena e iniciar las investigaciones correspondientes sobre el fallecimiento de la adulta mayor.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente por las autoridades y tampoco se han dado a conocer mayores detalles sobre las posibles causas de muerte.

El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarán los exámenes periciales correspondientes para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.