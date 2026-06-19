Localizan un Cuerpo Calcinado en el Canal en Chihuahua; la Cabeza Estaba en una Bolsa

La mañana de este viernes se registró una intensa movilización policiaca tras el hallazgo de un cuerpo completamente calcinado en el canal Chuvíscar, en la zona centro de la ciudad de Chihuahua.

El hecho ocurrió sobre la avenida Teófilo Borunda, a unos metros del cruce con avenida Independencia, donde ciudadanos reportaron la presencia de restos humanos al interior del canal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, se trata del cuerpo de un masculino que además presentaba huellas de violencia extrema, ya que se encontraba parcialmente desmembrado.

Trascendió en la escena que la cabeza estaba dentro de una bolsa plástica de color negro localizada sobre un charco de agua en el centro del canal, mientras que uno de los brazos también fue encontrado al interior de otra bolsa negra a escasos metros del cuerpo.

Fiscalía y Ejército desplegaron operativo en el centro de Chihuahua

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y agentes ministeriales, quienes realizaron el aseguramiento de la escena y comenzaron la recopilación de evidencias alrededor del cuerpo.

Peritos y personal de investigación efectuaron las diligencias correspondientes para tratar de establecer la identidad de la víctima.

Posteriormente, el cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarán los análisis forenses necesarios para determinar oficialmente su identidad y las causas de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre posibles responsables ni reportes relacionados con personas detenidas por este hecho violento.