Localizan un Cuerpo Calcinado en el Canal en Chihuahua; la Cabeza Estaba en una Bolsa

El cuerpo de un hombre calcinado fue localizado en el canal Chuvíscar, en Chihuahua. Autoridades desplegaron un operativo en la zona.

Localizan cuerpo calcinadoFoto: N+

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Un cuerpo calcinado y desmembrado fue descubierto en el canal Chuvíscar, Chihuahua. Policía y Ejército despliegan operativo. ¿Quién es la víctima?

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