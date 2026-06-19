Así Fue el Atropello Durante Festejos del Tri en Chihuahua; Conductor Fue Detenido

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó sobre el atropello múltiple registrado durante los festejos por el partido de la Selección Mexicana en la ciudad de Chihuahua, hecho que dejó personas lesionadas y derivó en la detención del conductor involucrado.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente ocurrió en la glorieta de Pancho Villa, ubicada en cruce de la avenida Universidad y División del Norte, donde un vehículo impactó a varios peatones que se encontraban en la zona participando en las celebraciones.

El hecho quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, donde se observa como los aficionados rodearon el vehículo y lo comienzan a mecer, tras esto el conductor de la unidad acelera, atropellando a varias personas.

Conductor es detenido tras impactarse con un semáforo

Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar e intentó darse a la fuga circulando sobre avenida División del Norte; sin embargo, más adelante perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un semáforo en el cruce del bulevar Ortiz Mena y avenida Glandorf.

Autoridades estatales informaron que al conductor le fue practicado el examen de alcoholemia, mismo que resultó positivo en primer grado, por lo que quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Las personas lesionadas recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladadas al Hospital Central para una valoración más especializada.