Así Fue el Atropello Durante Festejos del Tri en Chihuahua; Conductor Fue Detenido

Un conductor atropelló a varias personas durante los festejos por el partido de la Selección Mexicana en Chihuahua. El responsable intentó huir y chocó contra un semáforo.

celebración en chihuahuaFoto: @Alire2002

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Durante los festejos del Tri en Chihuahua, un conductor atropella a varios y choca con un semáforo al intentar huir. Fue detenido.

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